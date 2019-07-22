Белгородские медики оценили работу тамбовского Перинатального центра

СЕГОДНЯ 11:31 2019-07-22T11:31:35+03:00

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Делегация чиновников и руководителей медучреждений из Белгорода посетила детскую облбольницу в Тамбове. Особый интерес у гостей вызвала работа Перинатальноого центра.

Тамбовские специалисты рассказали коллегам, как организована акушерско-гинекологическая помощь, показали, как работает реанимация для новорожденных и недоношенных детей. Также посетители познакомились с методами выхаживания крох с экстремально низкой массой тела.

Был продемонстрирован принцип действия современной системы "Барс", с помощью которой в Тамбовской области отслеживают состояние каждой беременной. Белгородцы нашли Перинатальный центр весьма современным учреждением, оснащенным по последнему слову техники и комфортным для пациентов.

Кроме того, тамбовские и белгородские медики оговорились о дальнейшем обмене опытом на местах, - сообщают в региональном управлении здравоохранения.

Фото пресс-службы Управления здравоохранения Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU