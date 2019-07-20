Тамбовских пчеловодов будут предупреждать об обработке полей химикатами

СЕГОДНЯ 16:36 2019-07-20T16:36:33+03:00

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В регионах России, в том числе и в Тамбовской области зафиксирована массовая гибель пчёл. На территории нашего региона такие случаи были выявлены в Мичуринском и Сосновском районах. По словам тамбовских пчеловодов, аграрии проводят обработку полей пестицидами и заранее не предупреждают об этом, из-за этого пчёлы гибнут. Проблему обсудили сегодня представители власти и пчеловоды на встрече в Мичуринской районе.

В беседе приняли участие: вице-губернатор Сергей Иванов, председатель комитета по аграрным вопросам, экологии и природопользованию Тамбовской областной Думы Сергей Хаустов, начальник управления ветеринарии области Алексей Филин, заместитель начальника управления сельского хозяйства области Лидия Бакуменко, председатель тамбовской областной организации «Тамбов-Аккор» Татьяна Передерий.

- Совместно с инициативной группой пчеловодов и представителями общественных организаций аграриев мы приняли решение создать в Тамбовской области новый закон о пчеловодстве. Аналогичные законы уже действуют в некоторых регионах России, - сказал заместитель главы администрации области Сергей Иванов.

Новый закон позволит предотвратить повторение ситуации и упорядочит процесс взаимодействия между аграриями, ветслужбой, пчеловодами и муниципальными властями.

ИСТОЧНИК KP.RU