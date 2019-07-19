В Тамбовской области за неделю клещи покусали 40 детей

СЕГОДНЯ 16:20 2019-07-19T16:20:16+03:00

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Как сообщают специалисты регионального управления Роспотребнадзора, за истекшую неделю от укусов клещей пострадали 124 человека, из которых 40 — дети. Всего же по состоянию на 18 июля членистоногие покусали 2 475 жителей региона, в том числе 696 детей.

- Анализ случаев присасывания клеща по месту нападения показал, что в 57 % случаев присасывание произошло на территории домовладений, что указывает на необходимость систематического благоустройства приусадебных участков, - прокомментировали в управлении.

Отметим, что за истекший период 2019 года на Тамбовщине случаев клещевого вирусного энцефалита, анаплазмоза, эрлихиоза не регистрировались. Было зарегистрировано три 3 клещевого боррелиоза (болезнь Лайма) среди взрослых. Пострадавшие от укуса клещей за медицинской помощью своевременно не обращались, клещей на исследование не отправляли и не получали экстренную профилактику.

ИСТОЧНИК KP.RU