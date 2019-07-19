Дело экс-руководителя Госжилнадзора Сергея Захарцева направляют в суд

СЕГОДНЯ 15:00 2019-07-19T15:00:52+03:00

Чиновника обвиняют в получении 680 тысяч рублей в качестве взятки

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В региональном СКР завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника областного управления Госжилнадзора Сергея Захарцева. Претензии к чиновнику о правоохранителей возникли в январе этого года - руководителя заподозрили во взяточничестве. П

о версии следствия, с июля 2016 года в течение двух лет начальник Госжилнадзора Тамбовской области получал от руководителя одной из управляющих компаний деньгив качестве взятки. Ее «проводили» под видом начисления заработной платы фиктивно трудоустроенному в эту фирму знакомому Захарцева, который после перечисления ему денег на банковскую карту сразу передавал их высокопоставленному приятелю.

- Незаконное денежное вознаграждение (около 700 тыс.рублей) чиновник получил за общее покровительство и попустительство по службе в отношении деятельности данной коммерческой организации, - рассказали в СУ СКР по Тамбовской области. - Преступная схема выявлена сотрудниками регионального УМВД России. На период следствия фигурант уголовного дела находился под домашним арестом.

Сейчас заместитель прокурора Тамбовской области утвердил обвинительное заключение по этому уголовному делу.

- После вручения обвиняемому обвинительного заключения, уголовное дело будет направлено в Октябрьский районный суд города Тамбова для рассмотрения по существу, - рассказали в прокуратуре Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU