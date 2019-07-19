2019-07-19T10:39:17+03:00
Общество

Из-за долга по алиментам житель Тамбовщины остался без машины

Автомобиль был арестован судебными приставами
Ксения АЛЕШИНА
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В Инжавинском районе мужчина задолжал по алиментным платежам перед ребенком более 70 тысяч рублей. При этом он нигде не работал и никаких мер по их выплате не предпринимал.

Судебный пристав-исполнитель проверил имущественное положение должника, в результате чего был наложен арест на автомобиль, принадлежащее ему на праве собственности. Помимо этого, судебный пристав-исполнитель вручил мужчине постановление о временном ограничении в специальном праве в виде управления транспортным средством.

- Мужчина подал ходатайство о самореализации арестованного автомобиля. В результате, денежные средства полученные от самореализации были перечислены взыскательнице в счет погашения задолженности по алиментам, - сообщает пресс-служба УФССП по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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