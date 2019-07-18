В исправительную колонию на Тамбовщине пытались перебросить «запрещенку»

СЕГОДНЯ 18:12 2019-07-18T18:12:51+03:00

Это мобильники, зарядки к ним, шнуры и плеер

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Сотрудники исправительной колонии № 3, расположенной в Рассказовском районе, на прилегающей к учреждению территории задержали двоих мужчин, которые пытались перебросить запрещенные предметы через основное ограждение.

Двое мужчин, пытавшихся перебросить запрещенные предметы через ограждение, были задержаныФото: Пресс-служба УФСИН России по Тамбовской области

Во время досмотра у них нашли и изъяли четыре свертка, обмотанных скотчем и прикрепленных полимерным трубкам, внутри которых находилось 11 мобильных телефонов, четыре зарядных устройства, два USB-шнура, четыре пары наушников и MP3-плеер. В пресс-службе УФСИН России по Тамбовской области сообщили, что по данному факту проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU