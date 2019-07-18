Музеи Тамбова и французского Мозеля обменялись экспонатами

СЕГОДНЯ 09:35 2019-07-18T09:35:56+03:00

Тамбовский краеведческий музей и французская Ассоциацию по сохранению памяти подарили другу другу предметы времен ВОВ

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Тамбовский краеведческий музей и французская Ассоциация по сохранению памяти обменяются музейными предметами. В рамках визита в Тамбов делегации города Мозель уникальный договор дарения подписали главный хранитель краеведческого музея Любовь Городнова и президент Ассоциации АСКАМЕМО Филипп Вильмут.

Музеи подарят друг другу экспонаты, связанные с историей Великой Отечественной войны. Как сообщают в городской администрации, это вещи военнопленных солдат из лагеря № 188, исторические материалы, карта хода боевых действий.

В ходе визита делегация департамента Мозель также посетила интернациональные воинские захоронения на станции Рада.

Отметим, что сотрудничество между Тамбовской областью и Республикой Франция продолжается уже более 25 лет. А 5 лет назад оно вышло на государственный уровень.

ИСТОЧНИК KP.RU