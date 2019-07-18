Музеи Тамбова и французского Мозеля обменялись экспонатами
Тамбовский краеведческий музей и французская Ассоциация по сохранению памяти обменяются музейными предметами. В рамках визита в Тамбов делегации города Мозель уникальный договор дарения подписали главный хранитель краеведческого музея Любовь Городнова и президент Ассоциации АСКАМЕМО Филипп Вильмут.
Музеи подарят друг другу экспонаты, связанные с историей Великой Отечественной войны. Как сообщают в городской администрации, это вещи военнопленных солдат из лагеря № 188, исторические материалы, карта хода боевых действий.
В ходе визита делегация департамента Мозель также посетила интернациональные воинские захоронения на станции Рада.
Отметим, что сотрудничество между Тамбовской областью и Республикой Франция продолжается уже более 25 лет. А 5 лет назад оно вышло на государственный уровень.
ИСТОЧНИК KP.RU