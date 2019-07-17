Тамбовчане приняли участие в соревнованиях юных программистов

СЕГОДНЯ 18:09 2019-07-17T18:09:58+03:00

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В Тамбовской области в четвертый раз прошел образовательный хакатон «КодФест-2019» — мероприятие, сочетающее в себе образовательную программу в сфере ИТ и командное соревнование для юных программистов. Организовали и провели хакатон тамбовский центр проекта корпорации Microsoft «Твой курс: ИТ для молодёжи» и преподаватели 14-го лицея.

- В хакатоне приняли участие более 200-т учеников 5-10 классов 14-го лицея и гости — старшеклассники из московской государственной столичной гимназии «Школа Глория», - говорят организаторы мероприятия. - Участники хакатона сформировали команды из 3–4-х человек, каждый из которых отвечал за свое направление работы: кодирование, дизайн, общее управление разработкой и подготовка презентации проекта. Именно командной работой ценен хакатон: дети учатся координировать задачи, распределять обязанности, вместе развивать общую идею.

Два дня работы над проектами принесли свои результаты, которые команды демонстрировали строгому жюри. В каждой номинации были определены три команды-победительницы: «SuperGirls», «Мозаика» и «ЧарLi». Также жюри назвало обладателя гран-при — команду, представившую лучший во всех номинациях хакатона проект. Его обладателями стала команда старшеклассников «Сомбра».

ИСТОЧНИК KP.RU