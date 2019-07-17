2019-07-17T17:58:48+03:00
Происшествия

Тамбовские полицейские раскрыли "кредитное" мошенничество

Дело было в Котовске
Ирина БУРЯКОВА
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За минувшие сутки полицейские раскрыли мошенничество, произошедшее в Тамбовской области более 7 месяцев назад. Так, 11 января в городе Котовске в одну из микрофинансовых организаций на улице Посконкина зашел мужчина и предоставил сведения другого человека, чтобы получить кредит в размере 15 тысяч рублей.

- В назначенное время долг возвращен не был, на телефонные звонки заемщик не отвечал. Тогда потерпевшая организация обратилась в органы правопорядка, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области.

В итоге стражи порядка задержали подозреваемого в этом преступлении - 25-летнего жителя Котовска.

- Полученные преступным путем деньги он потратил на свои удовольствия. Теперь ему придется возместить микрофинансовой организации средства из своего кармана, - отметили в полиции. - В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 159 УК РФ «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU

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