В Тамбовской области пройдет экстремальная гонка «Царь горы»

СЕГОДНЯ 17:31 2019-07-17T17:31:33+03:00

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Мичуринск в очередной раз предлагает всем желающим испытать свои силы в экстремальной гонке «Царь горы», которая состоится 17 августа в лесопарковой зоне в районе ЦГЛ. Начало в 9:00.

В этом году это будет не командная, а личная гонка. Протяженность дистанции составит свыше шести километров и включит в себя различные испытания.

- Регистрация на участие проводится в группе соревнований в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/topic-168139476_39366537. В заявке необходимо указать фамилию, имя, отчество, возраст и контактный телефон, также оплатить взнос. К сегодняшнему дню заявки на участие уже подали более 50 человек, - сообщили в пресс-службе администрации города Мичуринска.

ИСТОЧНИК KP.RU