2019-07-17T17:31:33+03:00
Спорт

В Тамбовской области пройдет экстремальная гонка «Царь горы»

Соревнования примет Мичуринск
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Соревнования состоятся 17 августаСоревнования состоятся 17 августаФото: Пресс-служба администрации города Мичуринска
Изменить размер текста:

Мичуринск в очередной раз предлагает всем желающим испытать свои силы в экстремальной гонке «Царь горы», которая состоится 17 августа в лесопарковой зоне в районе ЦГЛ. Начало в 9:00.

В этом году это будет не командная, а личная гонка. Протяженность дистанции составит свыше шести километров и включит в себя различные испытания.

- Регистрация на участие проводится в группе соревнований в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/topic-168139476_39366537. В заявке необходимо указать фамилию, имя, отчество, возраст и контактный телефон, также оплатить взнос. К сегодняшнему дню заявки на участие уже подали более 50 человек, - сообщили в пресс-службе администрации города Мичуринска.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тамбовчане приняли участие в соревнованиях юных программистов
Тамбовские полицейские раскрыли "кредитное" мошенничество
Жертвами несчастных случаев на Тамбовщине стали около 100 детей
Тамбовские поисковики отправились в Крым
В парке культуры и отдыха Мичуринска «поселились» сказочные персонажи
Три микрорайона в городе Уварово останутся без горячей воды
В Тамбове во дворе дома на Чичканова пенсионер ранил знакомого ножом
В Тамбове проверили торговцев арбузами и дынями
В Тамбовской области продолжается благоустройство дворов и парков
У тамбовчанки в магазине украли сумку с деньгами
Водитель и кондуктор автобуса провели поисковую «операцию», чтобы вернуть тамбовчанке потерянный в салоне кошелек
Тамбовский легкоатлет взял «бронзу» на чемпионате страны
На Тамбовщине самогонщицу оштрафовали на 50 тысяч рублей
В Тамбовском районе во дворе под колеса легковушки попал 5-летний мальчик
Тамбовские полицейские вернули похищенный автомобиль владельцу
В Тамбове три человека пострадали в аварии на Рассказовском шоссе
Жителю Тамбовщины назначили исправительные работы за неуплату алиментов
Липецкое отделение ПАО Сбербанк возглавил Роман Петрухин
В Тамбовской области иномарка врезалась в столб
В Тамбовской области задержали водителя «Приоры»: мужчина пытался дать взятку полицейскому
На тамбовской трассе, где проходил ремонт дорог, фура въехала в три легковушки
В Тамбове наркополицейские выявили нарушения в аптеках
Редакция программы «Поедем, поедим!» поддержала тамбовское предприятие, пострадавшее от пожара
В школе на Тамбовщине ремонтируют спортзал за 3 млн рублей
В Тамбове создают комфортную среду на улицах 2-я Шацкая, Ерофеевская и Пензенская