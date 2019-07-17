2019-07-17T17:02:07+03:00
Здоровье

Жертвами несчастных случаев на Тамбовщине стали около 100 детей

Печальную статистику за первое полугодие этого года приводят травматологи и хирурги
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Специалисты отделений травматологического и хирургического профиля Тамбовской областной детской клинической больницы подвели итоги первого полугодия 2019 года.

Согласно статистике, термические травмы (ожоги) получили 60 детей, пять детей выпали из окон, 15 детей отравились средствами бытовой химии, 10 детей отравились лекарственными средствами, 4 ребенка отравились угарным газом и два ребенка получили электротравмы.

Одной из самых страшных ситуаций для родителей является падение малыша из окон. Специалисты предупреждают, что москитные сетки на пластиковых окнах лишь создают видимость, что могут спасти ребенка от падения, но это далеко не так.

- Как отмечают врачи-травматологи, тенденции к уменьшению числа детей, выпавших из окон, не наблюдается. Более того, малыши стали падать с большой высоты в более раннем возрасте. После падения с высоты ребенок получает многочисленные травмы: черепно-мозговую, опорно-двигательного аппарата, включая переломы, а также травмы внутренних органов, - сообщает управление здравоохранения по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тамбовчане приняли участие в соревнованиях юных программистов
Тамбовские полицейские раскрыли "кредитное" мошенничество
В Тамбовской области пройдет экстремальная гонка «Царь горы»
Тамбовские поисковики отправились в Крым
В парке культуры и отдыха Мичуринска «поселились» сказочные персонажи
Три микрорайона в городе Уварово останутся без горячей воды
В Тамбове во дворе дома на Чичканова пенсионер ранил знакомого ножом
В Тамбове проверили торговцев арбузами и дынями
В Тамбовской области продолжается благоустройство дворов и парков
У тамбовчанки в магазине украли сумку с деньгами
Водитель и кондуктор автобуса провели поисковую «операцию», чтобы вернуть тамбовчанке потерянный в салоне кошелек
Тамбовский легкоатлет взял «бронзу» на чемпионате страны
На Тамбовщине самогонщицу оштрафовали на 50 тысяч рублей
В Тамбовском районе во дворе под колеса легковушки попал 5-летний мальчик
Тамбовские полицейские вернули похищенный автомобиль владельцу
В Тамбове три человека пострадали в аварии на Рассказовском шоссе
Жителю Тамбовщины назначили исправительные работы за неуплату алиментов
Липецкое отделение ПАО Сбербанк возглавил Роман Петрухин
В Тамбовской области иномарка врезалась в столб
В Тамбовской области задержали водителя «Приоры»: мужчина пытался дать взятку полицейскому
На тамбовской трассе, где проходил ремонт дорог, фура въехала в три легковушки
В Тамбове наркополицейские выявили нарушения в аптеках
Редакция программы «Поедем, поедим!» поддержала тамбовское предприятие, пострадавшее от пожара
В школе на Тамбовщине ремонтируют спортзал за 3 млн рублей
В Тамбове создают комфортную среду на улицах 2-я Шацкая, Ерофеевская и Пензенская