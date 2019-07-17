Жертвами несчастных случаев на Тамбовщине стали около 100 детей

СЕГОДНЯ 17:01 2019-07-17T17:02:07+03:00

Печальную статистику за первое полугодие этого года приводят травматологи и хирурги

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Специалисты отделений травматологического и хирургического профиля Тамбовской областной детской клинической больницы подвели итоги первого полугодия 2019 года.

Согласно статистике, термические травмы (ожоги) получили 60 детей, пять детей выпали из окон, 15 детей отравились средствами бытовой химии, 10 детей отравились лекарственными средствами, 4 ребенка отравились угарным газом и два ребенка получили электротравмы.

Одной из самых страшных ситуаций для родителей является падение малыша из окон. Специалисты предупреждают, что москитные сетки на пластиковых окнах лишь создают видимость, что могут спасти ребенка от падения, но это далеко не так.

- Как отмечают врачи-травматологи, тенденции к уменьшению числа детей, выпавших из окон, не наблюдается. Более того, малыши стали падать с большой высоты в более раннем возрасте. После падения с высоты ребенок получает многочисленные травмы: черепно-мозговую, опорно-двигательного аппарата, включая переломы, а также травмы внутренних органов, - сообщает управление здравоохранения по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU