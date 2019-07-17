2019-07-17T16:02:50+03:00
Общество

В парке культуры и отдыха Мичуринска «поселились» сказочные персонажи

Четыре скульптуры украсят территорию возле аттракционов
Ксения АЛЕШИНА
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В администрации города решили увеличить количество скульптур в паркеВ администрации города решили увеличить количество скульптур в паркеФото: Пресс-служба администрации города Мичуринска
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В скором времени в мичуринском парке культуры и отдыха возле аттракционов установят четыре скульптурные композиции в виде персонажей сказок и мультфильмов: Красная Шапочка, Буратино, Карлсон и Кот Леопольд.

Как сообщает пресс-служба администрации наукограда, сказочных героев уже привезли в парк и в ближайшее время его посетители уже смогут сделать с ними фотографии на память.

- Наш город продолжает преображаться: не только ремонтируются дороги, уютнее и комфортнее становятся парки и скверы. Поскольку городской парк культуры и отдыха является любимым местом отдыха горожан и гостей города, было принято решение об увеличении количества скульптур сказочных персонажей, - говорит глава города Мичуринска Максим Харников.

Скоро мичуринцы и гости города смогут сфотографироваться с героями любимых сказок и мультфильмов Фото: Пресс-служба администрации города Мичуринска

Скоро мичуринцы и гости города смогут сфотографироваться с героями любимых сказок и мультфильмовФото: Пресс-служба администрации города Мичуринска

ИСТОЧНИК KP.RU

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