В парке культуры и отдыха Мичуринска «поселились» сказочные персонажи

СЕГОДНЯ 16:02 2019-07-17T16:02:50+03:00

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В скором времени в мичуринском парке культуры и отдыха возле аттракционов установят четыре скульптурные композиции в виде персонажей сказок и мультфильмов: Красная Шапочка, Буратино, Карлсон и Кот Леопольд.

Как сообщает пресс-служба администрации наукограда, сказочных героев уже привезли в парк и в ближайшее время его посетители уже смогут сделать с ними фотографии на память.

- Наш город продолжает преображаться: не только ремонтируются дороги, уютнее и комфортнее становятся парки и скверы. Поскольку городской парк культуры и отдыха является любимым местом отдыха горожан и гостей города, было принято решение об увеличении количества скульптур сказочных персонажей, - говорит глава города Мичуринска Максим Харников.

Скоро мичуринцы и гости города смогут сфотографироваться с героями любимых сказок и мультфильмовФото: Пресс-служба администрации города Мичуринска

ИСТОЧНИК KP.RU