2019-07-17T14:46:34+03:00
Происшествия

В Тамбове во дворе дома на Чичканова пенсионер ранил знакомого ножом

Мужчины поругались во время распития алкоголя
Ксения АЛЕШИНА
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Тамбовские росгвардейцы задержали 66-летнего пенсионера, угрожавшего расправой своему знакомому. Инцидент произошел во дворе дома на улице Чичканова областного центра. Выяснилось, что во время распития спиртных напитков они поругались. В ходе конфликта мужчина ударил несколько раз ножом собутыльника в руку.

- На место происшествия сотрудниками Росгвардии была вызвана бригада скорой помощи и следственно-оперативная группа полиции для дальнейшего разбирательства, - сообщает региональное управление Росгвардии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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