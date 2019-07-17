В Тамбове проверили торговцев арбузами и дынями

СЕГОДНЯ 14:11 2019-07-17T14:11:55+03:00

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Арбузы и дыни в Тамбове начали продавать уже с начала июля, что раньше привычного срока. Очень часто именно этими бахчевыми культурами торгуют в несанкционированных местах без наличия документов. Именно по таким торговым точкам в рейд отправились специалисты комитета по развитию потребительского рынка товаров и услуг администрации города Тамбова.

На бульваре Энтузиастов, 2а, продавец фруктов и ягод не смог предъявить ни одного документа о происхождении и качестве продукции. Приобретение товара в таких местах опасно тем, что в случае если он окажется небезопасным и человек отравится, предъявить претензии к продавцу будет практически невозможно, ведь он торгует им нелегально.

- Схемой размещения нестационарных торговых объектов, утвержденной постановлением администрации города, предусмотрено 35 адресов размещения бахчевых культур. Этой схемой предусмотрены адреса, которые наиболее востребованы населением города. Указанный адрес у нас не предусмотрен схемой, здесь идет неорганизованная торговля. Предприниматель организовал точку несанкционированно.Мы составили на него протокол за неорганизованную торговлю. Он будет направлен в административную комиссию для рассмотрения,- говорит начальник отдела торговли комитета по развитию потребительского рынка товаров и услуг администрации города Тамбова Нина Григорьева.

Если факт правонарушения будет установлен, то торговцу грозит штраф в размере от 500 до 10 000 рублей. Следующей точкой рейда стал адрес, где торговля официально разрешена. Там проверяющие взяли пробы для анализов на наличие нитратов, которые потом передали в лабораторию на исследование.

На улице Мичуринской, 149 один из продавцов покинул свое рабочее место при виде приближающихся сотрудников комитета. Вероятнее всего, у него также отсутствовали документы на товар. Отметим, что в рейды специалисты будут выходить до 1 ноября. Именно тогда заканчивается сезон продажи арбузов на отведенных точках в областном центре.

ИСТОЧНИК KP.RU