2019-07-17T12:57:15+03:00
Общество

Водитель и кондуктор автобуса провели поисковую «операцию», чтобы вернуть тамбовчанке потерянный в салоне кошелек

Единственная ниточка, за которую зацепились транспортники – обнаруженный внутри номер председателя СНТ, в котором у хозяйки предмета есть дача
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Тамбовчанка потеряла кошелек в автобусеТамбовчанка потеряла кошелек в автобусе
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Водитель Сергей Чепиков и кондуктор Ольга Терехова, которые в минувшее воскресенье работали на автобусе, следовавшем по маршруту 14Д (Тамбов-Стрельцы), по окончанию рабочего дня обнаружили в салоне кошелек. Внутри были деньги и листок бумаги с записанным на нем мобильным телефоном. Сотрудники транспортного предприятия позвонили по этому номеру, который, как выяснилось, принадлежит председателю СНТ «Дубки» Александру Миронову. Он пообещал узнать у дачников товарищества, не терял ли кто из них кошелек.

- Я поспрашивал наших дачников и вскоре нашел хозяйку кошелька, - рассказывает Александр Миронов. – Она решила, что кошелек у нее украли, хотя, скорее всего, он просто выпал во время поездки. Деньги, которые в нем находились, оказались на месте. По словам председателя СНТ, женщина даже не рассчитывала, что кошелек ей вернут.

В понедельник Александр Миронов встретился с водителем и кондуктором, которые передали ему находку, а он, в свою очередь, вернул кошелек с деньгами хозяйке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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