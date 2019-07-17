В Тамбовской области продолжается благоустройство дворов и парков

СЕГОДНЯ 13:29 2019-07-17T13:29:59+03:00

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В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в 2019 году в 92 муниципалитетах региона будут благоустроены 201 дворовая и 117 общественных территорий. На эти цели потратят порядка 320,5 миллиона рублей. Из них более 306 миллионов рублей выделено из федеральной казны, а 6,2 миллиона рублей из бюджета Тамбовской области. Кроме того, свыше 3 миллионов рублей добавили муниципалитеты и еще 5 миллионов рублей привлечены из внебюджетных источников.

Как сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области, в селе Верхнеспасское Рассказовского района на сегодняшний день ведутся работы по благоустройству парка. Там появилась разноцветная тротуарная плитка на некоторых дорожках, а на других ее готовят к укладке. Преобразилась большая территория перед Домом культуры в селе Кочетовка Мичуринского района – здесь появился новый асфальт.

Новый облик уже обрели 47 процентов дворов, включенных в программу текущего года. Что касается общественных территорий, работы в них завершены на 16 процентов. Так, в парке «Победы» поселка Зеленый Рассказовского района обустраивается универсальная спортивная площадка с искусственным покрытием. Известно, что там произведен монтаж рулонного резинового покрытия, на которое нанесена разметка. В ближайшее время там установят ограждение площадки и лавочки, а также сделают освещение.

ИСТОЧНИК KP.RU