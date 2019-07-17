2019-07-17T13:02:54+03:00
Происшествия

У тамбовчанки в магазине украли сумку с деньгами

Стражи порядка задержали злоумышленницу
Ирина БУРЯКОВА
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Полицейские раскрыли преступление, произошедшее в Тамбове 11 дней назад. Так, 6 июля в дежурную часть обратилась 26-летняя местная жительница. Она рассказала стражам порядка, что в одном из торговых центров на улице Советской оставила сумку без присмотра, а когда вернулась - обнаружила пропажу имущества. В сумке находилось 7 тысяч 500 рублей.

Сотрудники полиции выехали на место совершения кражи, опросили персонал ближайших к месту кражи торговых точек центра. Изъяли запись камер видеонаблюдения, на которой при просмотре обнаружили момент кражи.

- Полицейские составили описание подозреваемой в краже и вскоре задержали 36-летнюю жительницу Тамбова, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области. - Задержанную доставили в отдел полиции для дачи показаний. Установлено, что женщина успела потратить на себя все похищенные деньги. Теперь ей придется возместить материальный ущерб потерпевшей из своего кошелька. Ранее задержанная уже совершала схожие кражи.

В настоящее время стражи порядка возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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