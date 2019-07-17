Тамбовский легкоатлет взял «бронзу» на чемпионате страны

СЕГОДНЯ 12:37 2019-07-17T12:37:59+03:00

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На чемпионате России по легкой атлетике (спорт слепых), который проходил в Чебоксарах, тамбовчанин Антон Горбунов завоевал бронзовую медаль. Как отмечают в региональном управлении по физической культуре и спорту, впервые Тамбовщина значилась среди регионов-участников подобных соревнований.

Воспитанник спортивно-адаптивной школы дебютировал на соревнованиях и попробовал свои силы в метании ядра, заняв третье место с результатом - 11.47 м. Тамбовский легкоатлет является мастером спорта по пауэрлифтингу (спорт слепых) и имеет несколько побед на крупных турнирах в этом виде спорта.

ИСТОЧНИК KP.RU