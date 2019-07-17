2019-07-17T12:19:57+03:00
Происшествия

На Тамбовщине самогонщицу оштрафовали на 50 тысяч рублей

Уголовное дело было возбуждено после повторного нарушения закона
Ирина БУРЯКОВА
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В Тамбовской области суд вынес приговор 64-летней жительнице Мордовского района. Она признана виновной в незаконной продаже алкоголя - по статье 174.1 УК РФ.

- В декабре прошлого года обвиняемая была привлечена к административной ответственности за продажу алкогольной продукции и ей был назначен штраф в размере 30 тысяч рублей. Однако в марте этого года она вновь реализовала бутылку самогона за 100 рублей одному из местных жителей, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.

В итоге суд назначил наказание женщине в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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