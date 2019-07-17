В Тамбовском районе во дворе под колеса легковушки попал 5-летний мальчик
Ребенку потребовалась медицинская помощь
ДТП произошло в поселке СтроительФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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Авария произошла 16 июля в 17:10 в микрорайоне Северный в районе дома №40 поселка Строитель Тамбовского района. 40-летний мужчина, находясь за рулем автомобиля «Lada Kalina», сбил пятилетнего мальчика, который в этот момент переходил проезжую часть дворовой территории.
- В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения и на автомобиле скорой медицинской помощи был доставлен в Детскую областную больницу города Тамбова, - прокомментировали в УГИБДД по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU