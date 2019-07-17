Тамбовские полицейские вернули похищенный автомобиль владельцу

СЕГОДНЯ 11:39 2019-07-17T11:39:30+03:00

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16 июля в дежурную часть обратился житель Уваровского района. Мужчина рассказал, что ночью у него угнали автомобиль, припаркованный в 200 метрах от села Прудки на берегу реки. Владелец обнаружил пропажу утром.

Полицейские разыскали автомобиль недалеко от места угона. Стражи порядка из салона авто изъяли оставленные следы. И в результате выяснили, что угон совершил 59-летний местный житель.

- Задержанного доставили в отдел полиции и опросили. По его словам, машину удалось угнать благодаря тому, что двери были открыты, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области. - В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

ИСТОЧНИК KP.RU