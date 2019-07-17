2019-07-17T11:39:30+03:00
Происшествия

Тамбовские полицейские вернули похищенный автомобиль владельцу

Машину угнали ночью
Ирина БУРЯКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

16 июля в дежурную часть обратился житель Уваровского района. Мужчина рассказал, что ночью у него угнали автомобиль, припаркованный в 200 метрах от села Прудки на берегу реки. Владелец обнаружил пропажу утром.

Полицейские разыскали автомобиль недалеко от места угона. Стражи порядка из салона авто изъяли оставленные следы. И в результате выяснили, что угон совершил 59-летний местный житель.

- Задержанного доставили в отдел полиции и опросили. По его словам, машину удалось угнать благодаря тому, что двери были открыты, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области. - В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Три микрорайона в городе Уварово останутся без горячей воды
В Тамбове во дворе дома на Чичканова пенсионер ранил знакомого ножом
В Тамбове проверили торговцев арбузами и дынями
В Тамбовской области продолжается благоустройство дворов и парков
У тамбовчанки в магазине украли сумку с деньгами
Водитель и кондуктор автобуса провели поисковую «операцию», чтобы вернуть тамбовчанке потерянный в салоне кошелек
Тамбовский легкоатлет взял «бронзу» на чемпионате страны
На Тамбовщине самогонщицу оштрафовали на 50 тысяч рублей
В Тамбовском районе во дворе под колеса легковушки попал 5-летний мальчик
В Тамбове три человека пострадали в аварии на Рассказовском шоссе
Жителю Тамбовщины назначили исправительные работы за неуплату алиментов
Липецкое отделение ПАО Сбербанк возглавил Роман Петрухин
В Тамбовской области иномарка врезалась в столб
В Тамбовской области задержали водителя «Приоры»: мужчина пытался дать взятку полицейскому
На тамбовской трассе, где проходил ремонт дорог, фура въехала в три легковушки
В Тамбове наркополицейские выявили нарушения в аптеках
Редакция программы «Поедем, поедим!» поддержала тамбовское предприятие, пострадавшее от пожара
В школе на Тамбовщине ремонтируют спортзал за 3 млн рублей
В Тамбове создают комфортную среду на улицах 2-я Шацкая, Ерофеевская и Пензенская