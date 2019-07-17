2019-07-17T11:18:24+03:00
Происшествия

В Тамбове три человека пострадали в аварии на Рассказовском шоссе

Столкнулись два автомобиля
Ксения АЛЕШИНА
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Молодая девушка-водитель врезалась на встречке в машинуМолодая девушка-водитель врезалась на встречке в машинуФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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На Рассказовском шоссе в районе дома №8 города Тамбова вчера, 16 июля, примерно в 16:50 произошло дорожно-транспортное происшествие. Отечественная легковушка «Лада Калина», за рулем которой находилась 20-летняя девушка, выехала на встречку и столкнулась с автомобилем «Рено Сандеро». Иномаркой управлял 57-летний мужчина.

Как сообщает УГИБДД по Тамбовской области, в результате аварии пострадали водитель «Рено Сандеро», а также водитель и пассажир автомобиля «Лада Калина», 16-летняя девушка. С телесными повреждениями на автомобиле скорой медицинской помощи они были доставлены в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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