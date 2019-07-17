Жителю Тамбовщины назначили исправительные работы за неуплату алиментов

СЕГОДНЯ 11:01 2019-07-17T11:01:41+03:00

Мужчина накопил долг более чем в 130 тысяч рублей

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В Моршанске мужчина длительное время не выплачивал алименты на содержание своего несовершеннолетнего ребенка, в результате чего у него образовалась задолженность на общую сумму более 130 тысяч рублей.

В ходе рейдового мероприятия должника принудительно доставили в отдел судебных приставов, где в отношении него был составлен протокол о совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей» и передан на рассмотрение мировому судье.

- Мировой судья, рассмотрев данный протокол, назначил неплательщику наказание в виде 70 часов обязательных работ. После чего, мужчина явился в отдел судебных приставов и оплатил задолженность в полном объеме, - сообщили в пресс-службе Управления ФССП России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU