В Тамбовской области иномарка врезалась в столб
Три человека пострадали
ДТП произошло в Мичуринском районеФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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Авария произошла 16 июля около 10 часов утра на 398-м километре автодороги Р-22 «Каспий» автомобильной дороги «Дон»-Тамбов-Волгоград-Астрахань, проходящей по территории Мичуринского района. 56-летний водитель автомобиля «Шкода Октавия» не сориентировался перед разделительным барьером и выехал на встречную полосу, после чего врезался в опору ЛЭП.
Как сообщает УГИБДД по Тамбовской области, в результате ДТП телесные повреждения получили водитель и пассажиры иномарки, 46-летний мужчина и 22-летний парень.
ИСТОЧНИК KP.RU