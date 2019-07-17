В Тамбовской области задержали водителя «Приоры»: мужчина пытался дать взятку полицейскому

СЕГОДНЯ 10:21 2019-07-17T10:22:58+03:00

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16 июля во время рейдовых мероприятий на улице Кооперативной села Петровское сотрудники ДПС для проверки документов остановили автомобиль «Лада-Приора». Машиной управлял 65-летний житель деревни Пальневка Петровского района. Во время проверки документов инспектор ГИБДД обнаружил, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения.

- В автомобиле сотрудников ГИБДД мужчина за не составление протокола за управлением транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения попытался дать инспектору ДПС взятку, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области. - Попытка дачи взятки сотруднику полиции при исполнении служебных обязанностей была зафиксирована видеорегистратором.

65-летнего водителя стражи порядка задержали и в настоящее время решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 291 УК РФ «Дача взятки».

ИСТОЧНИК KP.RU