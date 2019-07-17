На тамбовской трассе, где проходил ремонт дорог, фура въехала в три легковушки

СЕГОДНЯ 09:39 2019-07-17T09:39:38+03:00

Фура протаранила три авто и вылетела в кювет Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

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Авария с участием большегруза и трех легковых автомобилей произошла 16 июля в 15 часов 25 минут на 487 километре автомобильной дороги Р-22 «Каспий» автомобильная дорога «Дон»-Тамбов-Волгоград-Астрахань, проходящей по территории Знаменского района.

Как рассказали в региональном УГИБДД, 57-летний водитель автомобиля «Scania» в составе полуприцепа «Колуман», в месте производства дорожных работ наехал на стоящие автомобили «Audi 80», под управление 59-летнего мужчины, «ВАЗ 2123», за рулем которого находился 61-летний водитель и «Ford Fusion», под управлением 61-летнего мужчины. После столкновения автомобиль «Scania» улетел в кювет.

- В результате аварии травмы получила 63-летняя пассажирка автомобиля «ВАЗ 2123», -сообщили в пресс-службе областного УГИБДД. - Женщину доставили во вторую городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки города Тамбова.

ИСТОЧНИК KP.RU