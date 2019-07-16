Редакция программы «Поедем, поедим!» поддержала тамбовское предприятие, пострадавшее от пожара
Редакция программы «Поедем, поедим!» высказала слова поддержки предприятию «Мичурино Молоко», которое пострадало от серьезного пожара. Вечером 15 июля здесь сгорела кровля производственного здания на площади 3 тысячи кв. м, повреждены оказались и сами помещения.
- В сентябре прошлого года мы гостили в Мичуринске и заезжали на завод торговой марки «Мичурино Молоко», - говорят в редакции известной программы. - Они производят вкуснейшие сыры и некоторые эксклюзивные продукты, например, сыр с пивом. Чистый восторг! Вчера у наших друзей случилась беда: пожар в одном из помещений. Слава Богу, никто не пострадал, и завод работает в обычном режиме. Хотим передать слова поддержки @michurino_moloko, мы всегда рядом!
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ИСТОЧНИК KP.RU