Редакция программы «Поедем, поедим!» поддержала тамбовское предприятие, пострадавшее от пожара

16 Июль 17:50 2019-07-16T17:51:02+03:00

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Редакция программы «Поедем, поедим!» высказала слова поддержки предприятию «Мичурино Молоко», которое пострадало от серьезного пожара. Вечером 15 июля здесь сгорела кровля производственного здания на площади 3 тысячи кв. м, повреждены оказались и сами помещения.

- В сентябре прошлого года мы гостили в Мичуринске и заезжали на завод торговой марки «Мичурино Молоко», - говорят в редакции известной программы. - Они производят вкуснейшие сыры и некоторые эксклюзивные продукты, например, сыр с пивом. Чистый восторг! Вчера у наших друзей случилась беда: пожар в одном из помещений. Слава Богу, никто не пострадал, и завод работает в обычном режиме. Хотим передать слова поддержки @michurino_moloko, мы всегда рядом!

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ИСТОЧНИК KP.RU