В Тамбове наркополицейские выявили нарушения в аптеках

16 Июль 18:03 2019-07-16T18:03:55+03:00

Изменить размер текста: A A

В течение этой недели сотрудники регионального управления наркоконтроля проверяли аптеки Тамбова. Во время проверки стражи порядка выявили нарушения действующего законодательства РФ.

Так, установлены случаи безрецептурной продажи препаратов, которые реализуются строго по рецептам. Кроме того, полицейские выявили факты несоблюдения правил хранения и реализации сильнодействующих препаратов. При этом в некоторых аптеках отсутствовали учетно-отчетные документы на данные лекарства.

- В настоящее время сотрудники регионального подразделения наркорконтроля подготовили и направили все необходимые документы в Росздравнадзор для привлечения виновных лиц к ответственности. В отношении организаций и сотрудников, которые неоднократно допускают грубые нарушения требований и условий, предусмотренных лицензией, Росздравнадзором инициируется ходатайства в арбитражный суд на приостановление или лишение лицензии, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU