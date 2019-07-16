2019-07-16T18:03:55+03:00
Общество

В Тамбове наркополицейские выявили нарушения в аптеках

Виновные лица будут привлечены к ответственности
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В течение этой недели сотрудники регионального управления наркоконтроля проверяли аптеки Тамбова. Во время проверки стражи порядка выявили нарушения действующего законодательства РФ.

Так, установлены случаи безрецептурной продажи препаратов, которые реализуются строго по рецептам. Кроме того, полицейские выявили факты несоблюдения правил хранения и реализации сильнодействующих препаратов. При этом в некоторых аптеках отсутствовали учетно-отчетные документы на данные лекарства.

- В настоящее время сотрудники регионального подразделения наркорконтроля подготовили и направили все необходимые документы в Росздравнадзор для привлечения виновных лиц к ответственности. В отношении организаций и сотрудников, которые неоднократно допускают грубые нарушения требований и условий, предусмотренных лицензией, Росздравнадзором инициируется ходатайства в арбитражный суд на приостановление или лишение лицензии, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Редакция программы «Поедем, поедим!» поддержала тамбовское предприятие, пострадавшее от пожара
В школе на Тамбовщине ремонтируют спортзал за 3 млн рублей
В Тамбове создают комфортную среду на улицах 2-я Шацкая, Ерофеевская и Пензенская
В Тамбовской области Радоницу могут сделать нерабочим праздничным днем
В Тамбовской области гость зарезал хозяина дома во время застолья
Молодой тамбовчанин украл продукты из супермаркета
Тамбовчан приглашают на выставку народного костюма
В центре Тамбова пассажиры автобуса пострадали в аварии с «КамАЗом»
Тамбовчанам дали на двоих 40 лет тюрьмы за разбой и убийство бизнесмена
Пара из Тамбовской области выиграла миллион
В Мичуринске приступили к строительству новых котельных
Тамбовчанин едва не зарезал двоюродного брата
Дорогу на улице Шлихтера в Тамбове ждет капитальный ремонт
Тамбовские полицейские задержали троих мужчин за незаконный оборот наркотиков
В Тамбове иномарка задним ходом наехала на женщину
На Тамбовщине будут спасать пчел
В Тамбовской области водитель легковушки погиб после столкновения с «КамАЗом»
Тамбовчанин оплатил долг по алиментам после запрета на выезд из страны
В массовой аварии на тамбовской трассе сгорел автомобиль
Тамбовские полицейские раскрыли кражу из автомобиля
Тамбовчане, которые вторую неделю остаются без горячей воды из-за «раскопок» на ул. К. Маркса, получат ее 18 июля
В Тамбовской области загорелся молокозавод
Горячая вода 16 июля вернется в дома мичуринцев, проживающих в микрорайоне «Прогресс»