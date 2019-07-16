2019-07-16T16:58:51+03:00
Общество

В Тамбове создают комфортную среду на улицах 2-я Шацкая, Ерофеевская и Пензенская

Работы проходят под контролем чиновников и местных жителей
Ирина БУРЯКОВА
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В областном центре продолжается реализация проекта «Формирование комфортной городской среды». В рамках программы благоустраиваются дворы и места отдыха горожан. Так, в понедельник подрядчики приступили к благоустройству дворовой территории между домами 2-я Шацкая, 8 и Подвойского, 9. На место уже завезли необходимый материал, рабочие срезали старый слой асфальта и подготавливают дороги для устройства бордюров. - Жители принимают самое активное участие в работе: вносят предложения и делают замечания по ходу проведения работ, контролируют соблюдение сроков и качества работ - другими словами, меняют свою «среду обитания» в лучшую сторону, - сообщает пресс-служба администрации Тамбова.

Во дворе по улице Ерофеевской, 20-22 работы по благоустройству практически завершены. По данным городской администрации, на этой дворовой территории подрядная организация выполняла асфальтирование 2000 кв. метров площади, укладку 520 метров бортовых камней и 220 метров бордюра, а также установку 12 скамеек. На асфальтирование проезжей части двора выделено более 2 миллионов 785 тысяч рублей.

Продолжаются работы в рамках проекта и во дворе домов по адресу ул. Пензенская, 19/Рабочая, 34.

Свое мнение жители высказывают на регулярных встречах на дворовых территориях, которые проводит региональный куратор проекта, заместитель председателя Тамбовской областной Думы Ирина Тен совместно с депутатами областной и городской Думы, руководством муниципального учреждения «Долговой центр», которое является заказчиком работ, сотрудниками администрации города и представителями подрядчика.

- Встречи во дворах начались в конце мая. На них жители обсуждают места установки скамеек, урн, озеленение и задают другие интересующие их вопросы. Встречи во всех 36 дворах, вошедших в проект в этом году, проводятся в вечернее время для удобства горожан, - подчеркнули в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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