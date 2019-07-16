2019-07-16T17:25:26+03:00
Общество

В школе на Тамбовщине ремонтируют спортзал за 3 млн рублей

Работы завершатся в последний месяц лета
Ксения АЛЕШИНА
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В Тамбовской области идет ремонт спортивного зала корпуса №1 Первомайской школы в рамках партийного проекта. Об этом сообщает официальный сайт «ЕР».

Известно, что уже отремонтирована крыша спортзала и смонтирована новая система освещения. На обновление помещения из федерального бюджета выделено 3 миллиона рублей.

На сегодняшний день рабочие занимаются внутренней отделкой. Также там выравнивают стены и готовят их под покраску. Кроме того, приводятся в порядок раздевалки.

В скором времени в спортзале заменят окна и уложат специальное покрытие на пол. Все работы планируется завершить в августе. Помимо этого, будет закуплен необходимый для занятий физкультурой спортинвентарь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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