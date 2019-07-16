2019-07-16T16:01:49+03:00
Происшествия

Молодой тамбовчанин украл продукты из супермаркета

Злоумышленник незаметно вынес товар, спрятав его под одеждой
Ксения АЛЕШИНА
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За минувшие сутки тамбовские полицейские раскрыли кражу, совершенную 19 мая на улице Мичуринской города Тамбова. Неизвестный вошел в местный супермаркет и украл продукты. Злоумышленник положил товар под одежду и проскользнул мимо кассы и охранников незамеченным. Позже при проверке обнаружилась недостача товара. Сотрудники магазина обратились в полицию.

Просмотрев записи с камеры видеонаблюдения, сотрудники полиции составили описание воришки. В ходе розыска и проведения оперативных мероприятий был задержан 22-летний молодой человек. По словам парня, часть продуктов он съел, а остальное продал неизвестным лицам.

- Выяснилось, что ранее задержанный уже имел проблемы с законом. В настоящее время ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности, по данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража», - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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