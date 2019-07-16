В Тамбове иномарка задним ходом наехала на женщину

СЕГОДНЯ 11:49 2019-07-16T11:49:01+03:00

Пострадавшую на автомобиле скорой помощи увезли в больницу с места ДТП

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На улице Чичканова в районе дома №48 города Тамбова 15 июля примерно в 15:45 произошел наезд на пешехода. 27-летний водитель на иномарке «Хендай Солярис» при движении задним ходом сбил 64-летнюю женщину.

Как сообщает УГИБДД по Тамбовской области, женщину с полученными телесными повреждениями доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки города Тамбова.

ИСТОЧНИК KP.RU