«Читающий бульвар» вновь развернется на Набережной в Тамбове

СЕГОДНЯ 14:13 2019-07-15T14:13:11+03:00

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На улице Набережной в областном центре сотрудники Тамбовской областной универсальной научной библиотеки им. А. С. Пушкина продолжили работу «Читающего бульвара — 2019». Акция пришлась по душе многим тамбовчанам и уже имеет постоянных участников, которые не только любят читать,но и делиться книгами из своей домашней библиотеки. Крайняя встреча состоялась 10 июля, а новая состоится 17 июля.

- На удобных скамейках под липами посетители «Читающего бульвара» самозабвенно погружаются в литературный мир, листая предложенные их вниманию книги и журналы. На удивление быстро происходит обмен книгами — принесённые читателями экземпляры сразу же находят новых друзей. Есть очевидные предпочтения в выборе литературы: история, классика, детективы и фантастика. Но больше всего участники буккроссинга интересуются краеведческой литературой, которая не залёживается на скамейке и расходится молниеносно, - сообщают сотрудники библиотеки.

Время на скамейке буккроссинга на свежем воздухе проходит в беседах о любимых литературных произведения и об услугах Пушкинской библиотеки. Все посетители «Читающего бульвара» уходят не только с книгами, но и с хорошим настроением.

ИСТОЧНИК KP.RU