Мэрия Тамбова собирается продать два помещения в доме-памятнике
Администрация города Тамбова внесла в гордуму предложение о продаже двух помещений расположенных в объектах культурного наследия. Они находятся в здании гостиницы «Славянской» на улице Коммунальной, 20/5 и «Лавке купца», расположенной по тому же адресу.
Как следует из проекта постановления мэрии, за помещение площадью 51,8 кв.м. на первом этаже гостиницы город планирует выручить почти 669 тысяч рублей. Недвижимость в «Лавке купца» площадью 27,7 кв. м. оценили в 408 тысяч рублей.
- По условиям конкурсов покупатель имущества обязан обеспечить исполнение требований, установленных Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», и исполнение охранного обязательства собственника объекта культурного наследия регионального значения, утвержденного приказом управления по государственной охране объектов культурного наследия, - говорится в проекте постановления горадминистрации.
ИСТОЧНИК KP.RU