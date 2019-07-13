2019-07-13T14:17:19+03:00
Общество

Мэрия Тамбова собирается продать два помещения в доме-памятнике

От продажи недвижимости администрация надеется получить больше одного миллиона рублей
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Нежилые помещения в памятниках продаются с условием их ремонта и сохраненияНежилые помещения в памятниках продаются с условием их ремонта и сохранения
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Администрация города Тамбова внесла в гордуму предложение о продаже двух помещений расположенных в объектах культурного наследия. Они находятся в здании гостиницы «Славянской» на улице Коммунальной, 20/5 и «Лавке купца», расположенной по тому же адресу.

Как следует из проекта постановления мэрии, за помещение площадью 51,8 кв.м. на первом этаже гостиницы город планирует выручить почти 669 тысяч рублей. Недвижимость в «Лавке купца» площадью 27,7 кв. м. оценили в 408 тысяч рублей.

- По условиям конкурсов покупатель имущества обязан обеспечить исполнение требований, установленных Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», и исполнение охранного обязательства собственника объекта культурного наследия регионального значения, утвержденного приказом управления по государственной охране объектов культурного наследия, - говорится в проекте постановления горадминистрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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