В Мичуринске продолжается ремонт сквера

СЕГОДНЯ 13:26 2019-07-13T13:26:47+03:00

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В Мичуринске продолжается ремонт Центрального сквера. На данный момент работы ведутся в первой половине общественной территории, начиная от площади Ленина. Рабочая бригада подрядной организации готовят пешеходные дорожки под укладку плитки: создается цементная основа. Также в разработке находится центральная зона, она отсыпается песком и готовится для монтажа клумб.

- Все работы ведутся под общественным контролем в соответствии с дизайн-проектом, который утвердили мичуринцы, - сообщили в пресс-службе администрации наукограда.

После полного завершения ремонта в первой половине сквера, подрядчик приступит к ремонту второй части. Такое решение было принято, что мичуринцы могли видеть реальные перемены и представлять окончательный вид благоустроенной общественной территории.

ИСТОЧНИК KP.RU