В Мичуринске продолжается ремонт сквера
В Мичуринске продолжается ремонт Центрального сквера. На данный момент работы ведутся в первой половине общественной территории, начиная от площади Ленина. Рабочая бригада подрядной организации готовят пешеходные дорожки под укладку плитки: создается цементная основа. Также в разработке находится центральная зона, она отсыпается песком и готовится для монтажа клумб.
- Все работы ведутся под общественным контролем в соответствии с дизайн-проектом, который утвердили мичуринцы, - сообщили в пресс-службе администрации наукограда.
После полного завершения ремонта в первой половине сквера, подрядчик приступит к ремонту второй части. Такое решение было принято, что мичуринцы могли видеть реальные перемены и представлять окончательный вид благоустроенной общественной территории.
ИСТОЧНИК KP.RU