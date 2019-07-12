В Мичуринске работник автомастерской вместе с другом угнал машину клиента

СЕГОДНЯ 18:03 2019-07-12T18:03:36+03:00

Изменить размер текста: A A

В дежурную часть отдела полиции города Мичуринска 11 июля поступило сообщение об угоне автомобиля «Опель Зафира». Стражи порядка выехали на место происшествия на улицу Луговую.

Выяснилось, что у 41-летнего мужчины, который оставил свою машину на стоянке автомастерской, угнали ее. Когда владелец иномарки пришел проверить, как продвигаются работы, то своей иномарки не обнаружил.

Полицейские опросили персонал и изъяли запись с камеры видеонаблюдения. В ходе розыска они задержали двоих молодых людей 19 и 18 лет, один из которых работает в автомастерской.

- Автомобиль в технически исправном состоянии изъят и возвращен законному владельцу. По словам задержанных, они воспользовались служебным положением, чтобы покататься, но цели красть авто у них не было. В настоящее время ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности. Решается вопрос о возбуждении уголовного дел, - комментируют в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU