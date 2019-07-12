Тамбовские полицейские задержали двоих мужчин за сбыт фальшивых пятитысячных купюр
Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тамбовской области задержали двоих мужчин, которые подозреваются в сбыте фальшивых денег.
Установлено, что они расплачивались поддельными деньгами за приобретенный товар в магазинах. В ходе обысков по местам проживания злоумышленников обнаружены и изъяты 11 фальшивых купюр номиналом пять тысяч на общую сумму более 55 000 рублей.
В настоящее время полицейские проверяют задержанных на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории региона.
- Следственным управлением УМВД России по городу Тамбову возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 1 статьи 186 Уголовного кодекса Российской Федерации - «Изготовление, хранение или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». Санкции данной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет. Судом в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU