2019-07-12T17:46:32+03:00
Происшествия

Тамбовские полицейские задержали двоих мужчин за сбыт фальшивых пятитысячных купюр

Их поместили под стражу
Ксения АЛЕШИНА
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Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тамбовской области задержали двоих мужчин, которые подозреваются в сбыте фальшивых денег.

Установлено, что они расплачивались поддельными деньгами за приобретенный товар в магазинах. В ходе обысков по местам проживания злоумышленников обнаружены и изъяты 11 фальшивых купюр номиналом пять тысяч на общую сумму более 55 000 рублей.

В настоящее время полицейские проверяют задержанных на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории региона.

- Следственным управлением УМВД России по городу Тамбову возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 1 статьи 186 Уголовного кодекса Российской Федерации - «Изготовление, хранение или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». Санкции данной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет. Судом в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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