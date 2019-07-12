В Тамбове женщина на «Toyota Camry» сбила 9-летнюю девочку

СЕГОДНЯ 11:21 2019-07-12T11:21:33+03:00

Авария произошла на перекрестке улиц Пролетарская и Карла Маркса Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

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ДТП произошло 11 июля в 17:05 на регулируемом перекрестке улиц Пролетарская и Карла Маркса города Тамбова. 52-летняя женщина за рулем «Toyota Camry» сбила 9-летнюю девочку, которая переходила дорогу.

По информации УГИБДД по Тамбовской области, в результате аварии ребенок получил телесные повреждения, и был осмотрен на месте происшествия врачами скорой медицинской помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU