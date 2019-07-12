В Тамбове на Железнодорожной не поделили дорогу иномарка и отечественная машина
Пострадали оба водителя
Авария произошла 11 июля утромФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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В Тамбове на улице Железнодорожной в районе дома №8711 июля около восьми часов утра произошло ДТП. 30-летняя женщина на иномарке «OPEL ASTRA» при выезде с второстепенной дороги на нерегулируемом перекрестке столкнулась с автомобилем «ВАЗ-21099». За рулем отечественной легковушкой управлял 23-летний молодой человек.
Как сообщает УГИБДД по Тамбовской области, водители обоих транспортных средств получили телесные повреждения и были доставлены в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки города Тамбова.
ИСТОЧНИК KP.RU