В Тамбове на Железнодорожной не поделили дорогу иномарка и отечественная машина

СЕГОДНЯ 12:01 2019-07-12T12:01:20+03:00

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В Тамбове на улице Железнодорожной в районе дома №8711 июля около восьми часов утра произошло ДТП. 30-летняя женщина на иномарке «OPEL ASTRA» при выезде с второстепенной дороги на нерегулируемом перекрестке столкнулась с автомобилем «ВАЗ-21099». За рулем отечественной легковушкой управлял 23-летний молодой человек.

Как сообщает УГИБДД по Тамбовской области, водители обоих транспортных средств получили телесные повреждения и были доставлены в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки города Тамбова.

ИСТОЧНИК KP.RU