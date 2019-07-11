В Тамбове кондуктор назвала пассажира «скрягой» и лишилась премии

СЕГОДНЯ 16:58 2019-07-11T16:58:59+03:00

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Тамбовчанин подвергся оскорблениям со стороны кондуктора автобуса № 8. Мужчина оставил жалобу на сайте МБУ «Пассажирские перевозки», в которой пояснил детали инцидента.

По словам мужчины, он сел в автобус 4 августа на остановке «Отделение почтовой связи №13». К нему подошла кондуктор и он передал ей деньги за оплату проезда мелочью по одному рублю. Женщина обозвала пассажира «скрягой», а в ответ на его замечание высказала: «Еще повякай мне тут».

- На остановке «Парк победы» в салон вошел парень и, пытаясь расплатиться за проезд, протянул ей 17 руб. (также мелочью, номиналом 50 коп., 10 коп., 1 руб.), на что кондуктор начала кричать на весь салон, что такие «подаяния» у них в кассе не принимают и ей нужны «нормальные деньги»! , - говорит тамбовчанин.

В своей жалобе мужчина сослался на статью 30 Федерального закона «О Центральном банке РФ», в которой говорится, что банкноты и монеты Банка России обязательны к приему по нарицательной стоимости при осуществлении всех видов платежей на всей территории РФ. В случае отказа принять мелочь в качестве оплаты товара или услуги, продавцу грозит административная ответственность.

МБУ «Пассажирские перевозки» совместно с руководством МУП «Тамбовгортранс», курирующим работу автобусов по городскому маршруту № 8 «Динамо – ул. Чичерина», была проведена внутренняя проверка. По ее результатам принято решение лишить кондуктора премии за хамское отношение к пассажиру.

- В ходе служебного расследования установлено, что данный кондуктор вел разговоры с пассажирами неслужебного характера. За нарушение должностной инструкции ей объявлено замечание с лишением премии за текущий месяц на 100%. Работа кондуктора поставлена на дополнительный контроль. Руководством предприятия с кондукторским составом проведена дополнительная беседа по культуре обслуживания пассажиров во время работы на маршруте, - сообщает МБУ «Пассажирские перевозки».

ИСТОЧНИК KP.RU