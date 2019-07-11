Пять организаций, которые хотели заняться установкой освещения на трассах области, пожаловались на «Тамбовавтодор»

СЕГОДНЯ 13:30 2019-07-11T13:30:25+03:00

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Региональный УФАС требует от областного учреждения «Тамбовавтодор» изменить документацию, которую учреждение разместило на сайте госзакупок. Речь идет о планируемых работах по монтажу освещения на тамбовских трассах.

«Тамбовавтодор» намеревался заключить 8 контрактов на выполнение этого задания. Но, ознакомившись с условиями закупки 5 фирм, которые могли бы поучаствовать в аукционе, направили в антимонопольную службу области по нескольку жалоб каждая.

- Доводы жалоб об ограничении количества участников закупки и созданных препятствиях полностью подтвердились, - рассказали в УФАС по Тамбовской области. - Установлены необоснованно сложные и запутанные Техническое задание (на 635 страницах) и Инструкция по заполнению заявок (на 12-ти страницах), вводящие в заблуждение участников закупки и создающие неоправданные риски участия в закупке. Помимо этого, в закупочных документациях заказчиком установлены избыточные требования к материалам, которые должны применяться при исполнении контракта, что препятствует участию в закупке. Также в документации предъявляются завышенные требования к материалам.

Еще 23 мая УФАС по Тамбовской области потребовал от заказчика работ устранить все эти нарушения и изменить документацию закупки до 28 июня. Но этого в полном объеме сделано так и не было.

- 19 июня «Тамбовавтодор» заказчик сообщил об исполнении предписаний, - объясняют в УФАС по Тамбовской области. - Однако при проверке установлено, что это лишь видимость. Фактически причины и последствия нарушения Закона о контрактной системе устранены не были. Например, дорожники «сократили» требования к материалам, изложив их уже на 124 страницах текста, другие нарушения, на которые указывали учреждению, также устранили не в полном объеме.

В итоге в УФАС снова стали поступать жалобы на «Тамбовавтодор», по результатам рассмотрения которых повторно выдано 8 предписаний с требованием об изменении документации по каждой закупке в целях обеспечения условий конкуренции. В УФАС подчеркивают, что подобное затягивание проведения закупок со стороны заказчика может негативно сказаться на безопасности дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU