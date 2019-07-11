2019-07-11T14:01:25+03:00
Спорт

Воронежские хоккеисты приедут в Мичуринск на сборы

Подготовка к первенству ВХЛ пройдет на ледовой арене «Темп»
Ксения АЛЕШИНА
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Спортсмены пробудут в наукограде больше двух недельСпортсмены пробудут в наукограде больше двух недельФото: Пресс-служба администрации города Мичуринска
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Два состава хоккейного клуба «Буран» из Воронежа проведут предсезонную подготовку на базе мичуринской ледовой арены «Темп» с 12 по 31 июля. У воронежцев в программе заявлены три сбора, и первый как раз состоится в наукограде.

- В рамках предсезонной подготовки к первенству ВХЛ-2019/2020 гости проведут две встречи с ХК «Тамбов», одна из них пройдет в Мичуринске - эта игра станет отличным подарком к 5-летию ледовой арены «Темп» и для всех мичуринских любителей хоккея, - сообщает пресс-служба администрации города Мичуринска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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