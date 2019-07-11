В Тамбове продавца контрафактных товаров оштрафовали на 10 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 12:39 2019-07-11T12:39:23+03:00

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Прокуратура Советского района установила, что в отделе кожгалантереи одного из магазинов города Тамбова продают продукцию с товарными знаками «Адидас» и «Найк». При этом у продавца отсутствовали лицензионные соглашения с их правообладателями.

Проведенная экспертиза показала, что данная продукция не соответствует характеристикам оригинальной продукции этих марок, то есть является контрафактной. За использование чужого товарного знака прокуратура возбудила в отношении продавца дело об административном правонарушении ч. 2 ст.14.10 КоАП РФ.

- По результатам его рассмотрения правонарушитель привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU