В тамбовском лагере детям готовили еду в кастрюлях со сколами и трещинами

СЕГОДНЯ 12:19 2019-07-11T12:19:48+03:00

Это и другие нарушения были выявлены прокурорами

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Прокуратура Ленинского района города Тамбова нагрянула с проверкой в детский оздоровительный лагерь, арендованный социально-оздоровительным центром «Росинка», в ходе которой выявила нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

Как установили прокуроры, в душевой для мальчиков не работали две лейки из пяти; в моечном цехе в неисправном состоянии находился смеситель; для первых блюд использовались кастрюли с отбитыми краями, трещинами и сколами. Кроме того, в лагере не соблюдались требования по уборке в помещениях пищеблока и обеденного зала.

- В представлении, внесенном в адрес руководителя оздоровительного центра, прокуратура потребовала незамедлительного устранения выявленных нарушений законодательства и привлечения к дисциплинарной ответственности виновных в этом лиц, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU