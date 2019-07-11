В Котовске ищут подрядчика для строительства экотехношколы

СЕГОДНЯ 12:01 2019-07-11T12:01:08+03:00

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В Котовске объявили электронный аукцион, в ходе которого будет выбран подрядчик, который займется строительством новой экотехношколы. Заявки принимаются до 9 часов утра 17 июля.

Как сообщает администрация города Котовска, первоначальная цена контракта заявлена в сумме 598 млн 660 тыс 630 рублей, куда входит возведение общеобразовательной школы на 825 ученических мест с пристройкой для дополнительного образования на 275 мест. Ее построят на месте здания школы на улице Октябрьской, которое сносится в настоящее время.

- Мы заинтересованы в том, чтобы к участию в конкурсе присоединились профессионалы. Котовск нуждается в современных школьных зданиях, соответствующих самым высоким стандартам качества. Регион в лице губернатора Александр Валерьевича Никитина доверил нам серьезную задачу, и мы нацелены ее выполнить наилучшим образом, - говорит глава Котовска Алексей Плахотников.

Фото: ИА "ПроКотовск"

ИСТОЧНИК KP.RU