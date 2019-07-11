На Тамбовщине автомобиль сбил 56-летнего пешехода

СЕГОДНЯ 11:45 2019-07-11T11:45:31+03:00

Авария произошла в Первомайском районе Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

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На 347-м километре автомобильной дороги «Дон-Тамбов-Волгоград-Астрахань» в Первомайском районе 10 июля в 22:50 произошла авария. Автомобиль «Мицубиши Галант», под управлением 46-летнего водителя, сбил 56-летнего пешехода.

- В результате ДТП пешеход с полученными ранениями был доставлен в ТОГБУЗ «Мичуринская ЦРБ», - сообщает УГИБДД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU