На Тамбовщине автомобиль сбил 56-летнего пешехода
Мужчину доставили в больницу
Авария произошла в Первомайском районеФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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На 347-м километре автомобильной дороги «Дон-Тамбов-Волгоград-Астрахань» в Первомайском районе 10 июля в 22:50 произошла авария. Автомобиль «Мицубиши Галант», под управлением 46-летнего водителя, сбил 56-летнего пешехода.
- В результате ДТП пешеход с полученными ранениями был доставлен в ТОГБУЗ «Мичуринская ЦРБ», - сообщает УГИБДД по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU