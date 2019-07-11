В Тамбове 11-летний пассажир иномарки попал в больницу после ДТП
Столкнулись два автомобиля
Пострадавший находился на пассажирском сиденье иномаркиФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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Авария произошла 10 июля примерно в половину седьмого вечера на улице Интернациональной в районе дома №54 города Тамбова. Водитель иномарки «Volkswagen Polo», 42-летний мужчина, при развороте допустил столкновение с автомобилем «Lada Priora». Отечественной легковушкой управлял 22-летний парень.
Как сообщает УГИБДД по Тамбовской области, в ДТП пострадал 11-летний пассажир автомобиля «Volkswagen Polo». Мальчик получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение города Тамбова.
В "Приоре" никто не пострадалФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
ИСТОЧНИК KP.RU