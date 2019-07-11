Мичуринцы будут отмечать День садовода три дня

СЕГОДНЯ 10:33 2019-07-11T10:33:46+03:00

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В Мичуринске готовятся к главному событию года — Дню садовода. В этом году он состоится вот уже в 14-ый раз. По традиции на праздник съедутся гости из различных регионов России.

- День садовода будет проходить в течение 3-х дней с 13 по 15 сентября. Традиционно центром проведения праздничных торжеств станет площадь имени Мичурина и часть главной улицы города – Советской. Здесь будут демонстрироваться достижения отечественного садоводства, откроются большие возможности для обмена производственным и научным опытом. Здесь каждый может найти занятие по душе: будь то приобретение агротоваров или участие в культурной программе, - говорит глава администрации города Мичуринска Максим Харников.

Гостей и участников «Дня садовода» ждет обширная развлекательная программа: народные гуляния, театрализованные представления, мастер-классы и многое другое. В рамках выставки в наукограде состоится фестиваль Мичуринского Яблока. Организаторы уже запланировали ряд новшеств и сюрпризов. На этот раз он будет проходить в течение двух дней. Его изюминкой станет работа 13-ти тематических площадок: «Мичуринск созидает», «Мичуринск изобретает», «Мичуринск рекомендует», «Мичуринск угощает», «Мичуринск радует», «Мичуринск развивает», «Мичуринск фантазирует», «Мичуринск вдохновляет», «Мичуринск читает», «Мичуринск помогает», «Мичуринск покоряет» и «Мичуринск ставит рекорды», «Мичуринск зажигает звезды».

- За 14 лет мероприятие «День садовода» получило статус всероссийского и признано единственной в России специализированной выставкой, где представлена вся технологическая цепочка садоводческого комплекса. Ежегодно для участия в наукоград прибывают сотни ученых – садоводов со всех уголков нашей страны и из-за рубежа. На выставочной площадке размещаются экспозиции 600 предприятий и институтов садоводческой отрасли, ярмарочную площадку занимают порядка 1000 участников. В этом году концепция обновлена и существенно дополнена новыми мероприятиями, - сообщает пресс-служба администрации наукограда.

ИСТОЧНИК KP.RU