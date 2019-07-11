В Тамбовской области «Газель» влетела в автомобиль дорожной службы, стоящий на обочине

СЕГОДНЯ 10:15 2019-07-11T10:16:26+03:00

Водитель пытался избежать столкновения с автомобилем, который он едва не «догнал» на трассе

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Авария, в которой пострадал 25-летний мужчина, произошла 10 июля в 18 часов 10 минут на 138 километре автодороги «Воронеж-Тамбов», проходящей на территории Мордовского района.

Как рассказали в региональном УГИБДД, 25-летний водитель автомобиля «ГАЗ-2790 не учел безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля и, чтобы избежать столкновения, выехал на полосу встреченного движения. В это время здесь на обочине стоял автомобиль «Foton», принадлежащий дорожной организации. В момент аварии за рулем грузовика находился 30-летний мужчина.

- В результате аварии водителя автомобиля «ГАЗ-2790» с травмами на автомобиле скорой медицинской помощи доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки города Тамбова, - сообщили в пресс-службе областного УГИБДД.

25-летний мужчина получил серьезные травмыФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU