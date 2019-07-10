Мужчина пытался перебросить свертки с мобильниками через ограждение тамбовской колонии
Он был задержан сотрудниками исправительного учреждения
Инцидент произошел в колонии на улице Мичуринской областного центраФото: Пресс-служба УФСИН России по Тамбовской области
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Сотрудники оперативного отдела исправительной колонии № 1, расположенной в городе Тамбове, задержали на прилегающей территории к учреждению мужчину, пытавшегося перебросить через основное ограждение запрещенные предметы.
- В ходе проведения досмотра у правонарушителя обнаружены и изъяты два свертка, обмотанных скотчем, внутри которых находилось пять сотовых телефонов. По данному факту проводится проверка, - сообщает пресс-служба УФСИН России по Тамбовской области.
По данному факту начата проверкаФото: Пресс-служба УФСИН России по Тамбовской области
ИСТОЧНИК KP.RU