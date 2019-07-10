2019-07-10T18:06:47+03:00
Общество

Мужчина пытался перебросить свертки с мобильниками через ограждение тамбовской колонии

Он был задержан сотрудниками исправительного учреждения
Ксения АЛЕШИНА
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Инцидент произошел в колонии на улице Мичуринской областного центраИнцидент произошел в колонии на улице Мичуринской областного центраФото: Пресс-служба УФСИН России по Тамбовской области
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Сотрудники оперативного отдела исправительной колонии № 1, расположенной в городе Тамбове, задержали на прилегающей территории к учреждению мужчину, пытавшегося перебросить через основное ограждение запрещенные предметы.

- В ходе проведения досмотра у правонарушителя обнаружены и изъяты два свертка, обмотанных скотчем, внутри которых находилось пять сотовых телефонов. По данному факту проводится проверка, - сообщает пресс-служба УФСИН России по Тамбовской области.

По данному факту начата проверка Фото: Пресс-служба УФСИН России по Тамбовской области

По данному факту начата проверкаФото: Пресс-служба УФСИН России по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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